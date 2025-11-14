FT: Китай тайком скупает золото сотнями тонн, но отчитывается минимум

Фото: depositphotos.com

Реальные объемы закупок золота Китаем могут превышать официальные данные более чем в десять раз, пишет Financial Times со ссылкой на опрошенных аналитиков.

По официальным данным, Народный банк Китая приобрел всего 6 тонн золота за июнь-август 2025 года – по 1,9-2,2 тонны ежемесячно. Однако мало кто на рынке верит этим цифрам.

Аналитики Société Générale оценивают, что реальные закупки Китая могут достичь 250 тонн в год – это более трети мирового спроса со стороны центральных банков. По альтернативным подсчетам исследовательской платформы Plenum Research, в 2022-2023 годах разрыв между официальными и фактическими закупками составлял более 1300 тонн ежегодно.

Брюс Икемитсу, директор Японской ассоциации рынка золота, считает, что нынешние золотые резервы Китая составляют почти 5000 тонн – вдвое больше, чем страна официально заявляет.

Часть покупок может осуществляться не только центральным банком, но и суверенным фондом CIC и военными структурами, которые не обязаны отчитываться.

Эксперты указывают на несколько причин сокрытия закупок золота.

Во-первых, публичные объявления о массовых закупках золота – традиционной альтернативы доллару – могут ухудшить отношения с администрацией США. "Золото рассматривается как чистый хедж против США", – пояснила Никки Шилз, аналитик швейцарского золотоперерабатывающего завода MKS Pamp.

Во-вторых, объявление намерений подталкивает цены вверх.