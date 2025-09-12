Золото сейчас переживает новый скачок и опережает большинство других активов. Уже в этом году золото стало лидером среди активов с приростом в 28% – опередив акции, облигации, валюты G10 и даже биткоин. За это время биткоин подорожал почти на 23%, индекс S&P 500 – на 9,65%, а доллар подешевел по отношению к корзине основных валют на 9,33%.

UBS (один из крупнейших финансовых холдингов мира со штаб-квартирой в Швейцарии) поднял прогноз цены на золото: теперь банк ожидает $3600 за унцию к концу марта 2026 года (ранее $3500), $3700 – к концу июня и сентября 2026 года, сохранив прогноз в $3500 к концу 2025 года. Аналитики объясняют рост рисками для доллара, геополитикой и активными закупками со стороны центральных банков.

Что сейчас происходит с ценами на золото, насколько эффективно инвестировать в драгоценный металл и какие сложности могут возникнуть при этом – обо всем этом читайте в материале LIGA.net.