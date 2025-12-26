В Украине подписали крупнейшее в истории кредитное консорциумное соглашение: 21,5 млрд грн для ОПК
Шесть украинских банков в пятницу, 26 декабря, подписали крупнейшее в истории финансового рынка страны консорциумное кредитное соглашение на сумму 21,5 млрд грн сроком на три года под государственные гарантии. Об этом сообщили пресс-службы Национального банка и Министерства обороны.
Банки государственной и частной форм собственности объединились для финансирования одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Банком-организатором консорциумного кредита выступил государственный банк.
Привлеченные средства будут направлены на изготовление продукции военного назначения. Реализация соглашения является важным вкладом банковского сектора в развитие отечественного ОПК и уменьшение зависимости Украины от импорта вооружения.
Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, банковский сектор уже имеет опыт совместной поддержки критически важных отраслей, в частности энергетического сектора для его восстановления после российских атак.
"Новый консорциумный проект в сфере оборонной промышленности логично продолжает эту практику и демонстрирует способность бывших конкурентов объединяться для прочности страны, а финансовой системы – быстро адаптироваться к стратегическим потребностям государства", – сказал Пышный.
Финансирование оборонно-промышленного комплекса является ключевым элементом устойчивости государства во время войны, подчеркнул министр обороны Денис Шмыгаль.
"Масштаб консорциума свидетельствует о готовности банков поддерживать ОПК и участвовать в укреплении обороноспособности страны. Это означает больше оружия украинского производства для наших защитников", – сказал он.
- Государство уже поддерживает украинских производителей льготными кредитами. За 2025 год частные предприятия ОПК привлекли около 5 млрд грн.
- Также Минобороны позволило производителям дронов и РЭБ включать проценты по кредитам в себестоимость продукции.
