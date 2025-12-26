В Украине подписали крупнейшее в истории кредитное консорциумное соглашение: 21,5 млрд грн для ОПК

Шесть украинских банков выдали предприятию ОПК кредит на три года под государственные гарантии

Фото: Depositphotos

Шесть украинских банков в пятницу, 26 декабря, подписали крупнейшее в истории финансового рынка страны консорциумное кредитное соглашение на сумму 21,5 млрд грн сроком на три года под государственные гарантии. Об этом сообщили пресс-службы Национального банка и Министерства обороны.

Банки государственной и частной форм собственности объединились для финансирования одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Банком-организатором консорциумного кредита выступил государственный банк.

Привлеченные средства будут направлены на изготовление продукции военного назначения. Реализация соглашения является важным вкладом банковского сектора в развитие отечественного ОПК и уменьшение зависимости Украины от импорта вооружения.

Глава Национального банка Андрей Пышный и министр обороны Денис Шмыгаль (фото – пресс-служба НБУ)

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, банковский сектор уже имеет опыт совместной поддержки критически важных отраслей, в частности энергетического сектора для его восстановления после российских атак.

"Новый консорциумный проект в сфере оборонной промышленности логично продолжает эту практику и демонстрирует способность бывших конкурентов объединяться для прочности страны, а финансовой системы – быстро адаптироваться к стратегическим потребностям государства", – сказал Пышный.

Финансирование оборонно-промышленного комплекса является ключевым элементом устойчивости государства во время войны, подчеркнул министр обороны Денис Шмыгаль.

"Масштаб консорциума свидетельствует о готовности банков поддерживать ОПК и участвовать в укреплении обороноспособности страны. Это означает больше оружия украинского производства для наших защитников", – сказал он.