В Україні підписали найбільшу в історії кредитну консорціумну угоду: 21,5 млрд грн для ОПК

Шість українських банків видали оборонному підприємству кредит на три роки під державні гарантії

Фото: Depositphotos

Шість українських банків у п'ятницю, 26 грудня, підписали найбільшу в історії фінансового ринку країни консорціумну кредитну угоду на суму 21,5 млрд грн строком на три роки під державні гарантії. Про це повідомили пресслужби Національного банку і Міністерства оборони.

Банки державної та приватної форм власності об’єдналися для фінансування одного з підприємств оборонно-промислового комплексу України. Банком-організатором консорціумного кредиту виступив державний банк.

Залучені кошти буде спрямовано на виготовлення продукції військового призначення. Реалізація угоди є важливим внеском банківського сектору в розвиток вітчизняного ОПК та зменшення залежності України від імпорту озброєння.

Голова Національного банку Андрій Пишний та міністр оборони Денис Шмигаль (фото – пресслужба НБУ)

Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, банківський сектор уже має досвід спільної підтримки критично важливих галузей, зокрема енергетичного сектору для його відновлення після російських атак.

"Новий консорціумний проєкт у сфері оборонної промисловості логічно продовжує цю практику та демонструє здатність колишніх конкурентів об’єднуватися задля міцності країни, а фінансової системи – швидко адаптуватися до стратегічних потреб держави", – сказав Пишний.

Фінансування оборонно-промислового комплексу є ключовим елементом стійкості держави під час війни, наголосив міністр оборони Денис Шмигаль.

"Масштаб консорціуму свідчить про готовність банків підтримувати ОПК та брати участь у зміцненні обороноздатності країни. Це означає більше зброї українського виробництва для наших захисників", – сказав він.