В Україні підписали найбільшу в історії кредитну консорціумну угоду: 21,5 млрд грн для ОПК
Шість українських банків у п'ятницю, 26 грудня, підписали найбільшу в історії фінансового ринку країни консорціумну кредитну угоду на суму 21,5 млрд грн строком на три роки під державні гарантії. Про це повідомили пресслужби Національного банку і Міністерства оборони.
Банки державної та приватної форм власності об’єдналися для фінансування одного з підприємств оборонно-промислового комплексу України. Банком-організатором консорціумного кредиту виступив державний банк.
Залучені кошти буде спрямовано на виготовлення продукції військового призначення. Реалізація угоди є важливим внеском банківського сектору в розвиток вітчизняного ОПК та зменшення залежності України від імпорту озброєння.
Як зазначив голова НБУ Андрій Пишний, банківський сектор уже має досвід спільної підтримки критично важливих галузей, зокрема енергетичного сектору для його відновлення після російських атак.
"Новий консорціумний проєкт у сфері оборонної промисловості логічно продовжує цю практику та демонструє здатність колишніх конкурентів об’єднуватися задля міцності країни, а фінансової системи – швидко адаптуватися до стратегічних потреб держави", – сказав Пишний.
Фінансування оборонно-промислового комплексу є ключовим елементом стійкості держави під час війни, наголосив міністр оборони Денис Шмигаль.
"Масштаб консорціуму свідчить про готовність банків підтримувати ОПК та брати участь у зміцненні обороноздатності країни. Це означає більше зброї українського виробництва для наших захисників", – сказав він.
- Держава вже підтримує українських виробників пільговими кредитами. За 2025 рік приватні підприємства ОПК залучили майже 5 млрд грн.
- Також Міноборони дозволило виробникам дронів і РЕБ включати відсотки за кредитами до собівартості продукції.
