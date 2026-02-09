У 2025 році чистий прибуток банківської системи України становив 126,7 млрд грн – це на 39,4% більше, ніж у 2024 році. Про це свідчать дані Національного банку України.

Водночас прибуток банків до оподаткування у 2025 році сягнув 211,5 млрд грн, що лише на 13,2% перевищує минулорічний показник. Водночас варто враховувати зміну в оподаткуванні. Так, якщо у 2024 році для банків діяла ставка податку 50%, то у 2025-му – 25%.

Які фінустанови заробляли та витрачали найбільше, хто втратив лідерські позиції та які банки отримали збитки – читайте в матеріалі LIGA.net