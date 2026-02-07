Криптобіржа у Південній Кореї випадково роздала користувачам біткоїнів на $44 млрд

Фото: EPA / SASCHA STEINBACH

Південнокорейська криптовалютна біржа Bithumb заявила, що випадково роздала клієнтам біткоїни на суму близько $44 млрд. Про це повідомило агентство Reuters.

Біржа планувала роздати невеликі нагороди у розмірі 2 000 вон (близько $1,40) або більше кожному користувачу в межах промоакції, але переможці отримали щонайменше по 2000 біткоїнів кожен.

Компанія вибачилася за помилку і заявила, що їй вдалося повернути повернула 99,7% із 620 000 біткоїнів. Торги та виведення коштів для 695 постраждалих клієнтів були обмежені протягом 35 хвилин після помилкового розподілу активів.

Bithumb наголосила, що інцидент не пов’язаний із зовнішнім хакерським втручанням чи порушеннями безпеки.

Інцидент спричинив короткочасне падіння цін на біткоїн на біржі на 17%, проте згодом вони відновилися.

Читайте також Вартість біткоїна впала нижче $70 000