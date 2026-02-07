Криптобіржа у Південній Кореї випадково роздала користувачам біткоїнів на $44 млрд
Південнокорейська криптовалютна біржа Bithumb заявила, що випадково роздала клієнтам біткоїни на суму близько $44 млрд. Про це повідомило агентство Reuters.
Біржа планувала роздати невеликі нагороди у розмірі 2 000 вон (близько $1,40) або більше кожному користувачу в межах промоакції, але переможці отримали щонайменше по 2000 біткоїнів кожен.
Компанія вибачилася за помилку і заявила, що їй вдалося повернути повернула 99,7% із 620 000 біткоїнів. Торги та виведення коштів для 695 постраждалих клієнтів були обмежені протягом 35 хвилин після помилкового розподілу активів.
Bithumb наголосила, що інцидент не пов’язаний із зовнішнім хакерським втручанням чи порушеннями безпеки.
Інцидент спричинив короткочасне падіння цін на біткоїн на біржі на 17%, проте згодом вони відновилися.
- 5 лютого біткоїн впав нижче $70 000 – до найнижчого рівня з листопада 2024 року.
- Падіння криптовалюти спричинило розпродаж акцій компаній, які активно інвестували в цифрові активи. За даними платформи CoinGecko, світовий криптовалютний ринок втратив $2 трлн капіталізації з початку жовтня
