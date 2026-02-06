ПриватБанк списав 140 мільярдів гривень проблемних кредитів
Найбільший банк України ПриватБанк у грудні 2025 року припинив визнання близько 140 мільярдів гривень старих непрацюючих гривневих активів, повідомив у п'ятницю Національний банк.
Завдяки цьому частка NPL на його балансі знизилася з 44,70% (найбільше в Україні) до найменшого показника з 2009 року – 8,45% (нижче середнього по ринку).
За даними оперативної статистики, частка проблемних кредитів (NPL) у банківському секторі України загалом скоротилася з 24% до 14% станом на 1 січня 2026 року. Окрім ПриватБанку, помітні обсяги непрацюючих активів також списали інші державні банки.
Зараз частка NPL у державних банках становить менш як 20%, у приватних банках з українським капіталом – 8,4%, з іноземним – 6,5%. Це найнижчі показники за понад 15 років.
НБУ вказує, що попри масштабне списання, банківська система демонструє стійке зростання. Чисті гривневі кредити бізнесу в грудні 2025 року зросли на 35,6% у річному вимірі, населенню – на 32%. За попередніми даними, платоспроможні банки за 2025 рік отримали 126,8 мільярда гривень чистого прибутку.
|Показник
|1 грудня 2025
|1 січня 2026
|Непрацюючі кредити, млрд грн
|371,858
|189,309
|у т.ч. банки:
|з державною часткою, з них
|319,948
|140,133
|АТ КБ "ПриватБанк"
|168,831
|18,821
|з державною часткою крім АТ КБ "ПриватБанк"
|151,117
|121,312
|іноземних банківських груп
|19,264
|18,563
|з приватним капіталом
|32,513
|30,614
|неплатоспроможні
|0,134
|0
|Частка непрацюючих кредитів, %
|23.91
|13.92
|у т.ч. банки:
|з державною часткою, з них
|35.47
|19.83
|АТ КБ "ПриватБанк"
|44.70
|8.45
|з державною часткою крім АТ КБ "ПриватБанк"
|28.81
|25.07
|іноземних банківських груп
|6.71
|6.46
|з приватним капіталом
|8.89
|8.37
|неплатоспроможні
|53.05
|0.00
- Станом на початок грудня найбільша частка непрацюючих кредитів після ПриватБанку була в банку "Альянс" – 43,2%.
