ПриватБанк списав 140 мільярдів гривень проблемних кредитів
Фото: ПриватБанк

Найбільший банк України ПриватБанк у грудні 2025 року припинив визнання близько 140 мільярдів гривень старих непрацюючих гривневих активів, повідомив у п'ятницю Національний банк.

Завдяки цьому частка NPL на його балансі знизилася з 44,70% (найбільше в Україні) до найменшого показника з 2009 року – 8,45% (нижче середнього по ринку). 

За даними оперативної статистики, частка проблемних кредитів (NPL) у банківському секторі України загалом скоротилася з 24% до 14% станом на 1 січня 2026 року. Окрім ПриватБанку, помітні обсяги непрацюючих активів також списали інші державні банки.

Зараз частка NPL у державних банках становить менш як 20%, у приватних банках з українським капіталом – 8,4%, з іноземним – 6,5%. Це найнижчі показники за понад 15 років.

НБУ вказує, що попри масштабне списання, банківська система демонструє стійке зростання. Чисті гривневі кредити бізнесу в грудні 2025 року зросли на 35,6% у річному вимірі, населенню – на 32%. За попередніми даними, платоспроможні банки за 2025 рік отримали 126,8 мільярда гривень чистого прибутку.

Показник1 грудня 20251 січня 2026
Непрацюючі кредити, млрд грн371,858189,309
у т.ч. банки:
    з державною часткою, з них319,948140,133
        АТ КБ "ПриватБанк"168,83118,821
        з державною часткою крім АТ КБ "ПриватБанк"151,117121,312
    іноземних банківських груп19,26418,563
    з приватним капіталом32,51330,614
    неплатоспроможні0,1340
Частка непрацюючих кредитів, %23.9113.92
у т.ч. банки:
    з державною часткою, з них35.4719.83
        АТ КБ "ПриватБанк"44.708.45
        з державною часткою крім АТ КБ "ПриватБанк"28.8125.07
    іноземних банківських груп6.716.46
    з приватним капіталом8.898.37
    неплатоспроможні53.050.00
  • Станом на початок грудня найбільша частка непрацюючих кредитів після ПриватБанку була в банку "Альянс" – 43,2%.
ПриватБанккредитиNPL