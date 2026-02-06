ПриватБанк списав 140 мільярдів гривень проблемних кредитів

Найбільший банк України скоротив частку NPL у кредитному портфелі з 44% до 8%

Фото: ПриватБанк

Найбільший банк України ПриватБанк у грудні 2025 року припинив визнання близько 140 мільярдів гривень старих непрацюючих гривневих активів, повідомив у п'ятницю Національний банк.

Завдяки цьому частка NPL на його балансі знизилася з 44,70% (найбільше в Україні) до найменшого показника з 2009 року – 8,45% (нижче середнього по ринку).

За даними оперативної статистики, частка проблемних кредитів (NPL) у банківському секторі України загалом скоротилася з 24% до 14% станом на 1 січня 2026 року. Окрім ПриватБанку, помітні обсяги непрацюючих активів також списали інші державні банки.

Зараз частка NPL у державних банках становить менш як 20%, у приватних банках з українським капіталом – 8,4%, з іноземним – 6,5%. Це найнижчі показники за понад 15 років.

НБУ вказує, що попри масштабне списання, банківська система демонструє стійке зростання. Чисті гривневі кредити бізнесу в грудні 2025 року зросли на 35,6% у річному вимірі, населенню – на 32%. За попередніми даними, платоспроможні банки за 2025 рік отримали 126,8 мільярда гривень чистого прибутку.

Показник 1 грудня 2025 1 січня 2026 Непрацюючі кредити, млрд грн 371,858 189,309 у т.ч. банки: з державною часткою, з них 319,948 140,133 АТ КБ "ПриватБанк" 168,831 18,821 з державною часткою крім АТ КБ "ПриватБанк" 151,117 121,312 іноземних банківських груп 19,264 18,563 з приватним капіталом 32,513 30,614 неплатоспроможні 0,134 0 Частка непрацюючих кредитів, % 23.91 13.92 у т.ч. банки: з державною часткою, з них 35.47 19.83 АТ КБ "ПриватБанк" 44.70 8.45 з державною часткою крім АТ КБ "ПриватБанк" 28.81 25.07 іноземних банківських груп 6.71 6.46 з приватним капіталом 8.89 8.37 неплатоспроможні 53.05 0.00