ЄБРР відзвітував про найбільші за всю історію інвестиції в Україну

Найбільший інституційний інвестор вклав в Україну рекордні 2,9 млрд євро у 2025 році

Офіс ЄБРР у Лондоні (Фото: Depositphotos)

Європейський банк реконструкції та розвитку, найбільший інституційний інвестор України, у 2025 році вклав в українську економіку 2,9 млрд євро, що на 20% більше, порівнюючи з попереднім рекордом 2024 року. Про це банк повідомив на своєму сайті в четвер, 5 лютого.

Показник "залученого фінансування" містить не лише власні базові інвестиції (2,3 млрд євро), а й додаткові інструменти підтримки – донорські гранти та торговельне фінансування (600 млн євро).

Другий рік поспіль понад 90% проєктів і 57% усіх інвестицій ЄБРР в Україні припали на приватний сектор.

Ключовим пріоритетом ЄБРР залишилася енергетика.

"Російські атаки на енергосистему України фактично перетворюють зиму на зброю, залишаючи, зокрема, багатьох мешканців Києва без опалення в умовах морозів нижче -20 °C упродовж останніх тижнів. Відповіддю ЄБРР стала масштабна підтримка імпорту газу, децентралізованої генерації, аварійних ремонтів і довгострокового відновлення енергетичного сектору", – йдеться в заяві банку.

У 2025 році ЄБРР надав два кредити Нафтогазу України для накопичення запасів газу: 270 млн євро у квітні (разом із грантом Норвегії на 139 млн євро) та 500 млн євро у серпні – за підтримки гарантії ЄС і гранту Норвегії приблизно на євро 80,5 млн. Це був найбільший кредит ЄБРР в історії України.

У межах енергетичного напряму банк також надав 60 млн євро на розвиток приватних вітрових електростанцій групи "Галнафтогаз" (OKKO); виділив 160 млн євро Укрнафті для встановлення малих газових генерувальних і когенераційних потужностей; а також надав 22,3 млн євро приватній компанії Power One на будівництво пікових генерувальних потужностей і систем накопичення енергії.

Поза енергетикою ЄБРР підтримував приватний сектор і надання базових послуг через значні проєкти в інфраструктурі, фінансовому секторі та житловій сфері.

Фінансування від банку отримали Нова пошта, Карпатські мінеральні води, Varus тощо.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року ЄБРР загалом залучив у країну 9,1 млрд євро.