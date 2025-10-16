"Ми збентежені цими цифрами". Гетманцев розповів про падіння прямих інвестицій в Україну

Голова фінкомітету Ради заявив, що умови для інвестування в Україні сприятливіші, ніж у багатьох країн світу, але через війну інвестиції падають

Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про "збентеження" у владі через темпи падіння прямих іноземних інвестицій в Україну.

"Інвестиції у нас падають. Прямі іноземні інвестиції в цьому році в нас трохи більше мільярда [доларів] поки що. І це падіння навіть порівняно з 2024 і 2023 роками. І ми дуже, скажімо так, збентежені цими цифрами", – сказав Гетманцев на Київському міжнародному економічному форумі.

Він вважає, що першою і найбільшою проблемою для залучення інвестицій є війна, бо самі по собі умови для інвестування в Україні зараз більш сприятливі, ніж у багатьох країн світу.

"[Але] ніхто не очікує в країні, в якій найбільший військовий конфлікт з 1945 року, черг інвесторів з валізами грошей на кордоні", – сказав депутат.

При цьому він окреслив три напрямки, які влада здатна контролювати. Головним із них, на його думку, має стати детінізація економіки.

"Ми не можемо розраховувати на західні інвестиції, якщо західному інвестору необхідно вивчити правила, як ухилятися від оподаткування, аби залишатися в ринку. Цілі галузі, вірніше білі частини галузей, чітко артикулюють, що ми маємо зробити рівні умови: або змусити "чорних" припинитися і платити податки, або звільнити від податків усіх абсолютно. Бо не може так бути, що в одній галузі хтось платить податки, а хтось, подрібнюючись на ФОПів, не платить", – сказав він.

Іншими завданням для залучення інвестицій, на його думку, мають бути дерегуляція і євроінтеграція.

"І тут у нас є конкретні успіхи, бо за останні три-чотири роки щодо нашої євроінтеграції зроблено більше, ніж за всю історію України", – сказав Гетманцев.