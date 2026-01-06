Саудівська Аравія з 1 лютого відкриває фондовий ринок для іноземців: скасовує всі обмеження

Потреба Ер-Ріяда в іноземних коштах стає дедалі помітнішою через високі витрати та низькі доходи від нафти

Панорама Ер-Ріяда (фото - B.alotaby, Вікіпедія)

Саудівська Аравія відкриває свій фондовий ринок для всіх іноземних інвесторів. Управління ринку капіталу (Capital Market Authority) скасовує спеціальні вимоги та обмеження, які раніше діяли для нерезидентів, йдеться в заяві регулятора від 6 січня.

Одне з таких обмежень вимагало від інвесторів мати активи під управлінням на суму щонайменше $500 млн.

Починаючи з 1 лютого 2026 року, іноземці зможуть напряму купувати й продавати акції на основному ринку Tadawul. Влада очікує, що це рішення залучить більше іноземних інвестицій і підвищить ліквідність ринку.

Згідно із заявою регулятора, на кінець вересня іноземна власність на фондовому ринку Саудівської Аравії обсягом $2,3 трлн становила понад 590 мільярдів саудівських ріалів ($157,3 млрд), причому близько 88% цієї суми було зосереджено в основному індексі.

Очікується, що зміни "сприятимуть залученню додаткових міжнародних інвестицій".

Потреба Ер-Ріяда в іноземних коштах стає дедалі помітнішою, зазначає Bloomberg. Високі витрати та низькі доходи від нафти призводять до поглиблення дефіциту бюджету уряду, що загрожує уповільненням інвестицій.

Ширше коло інвесторів може бути гарною ознакою для саудівського ринку, на якому десятки компаній шукають дозволу на розміщення акцій на місцевому рівні.

Виконавчий директор Саудівської фондової біржі у грудні заявив, що 40 компаній подали заявки на публічне розміщення акцій, а кількість претендентів на IPO зросла до 100.

За підрахунками британської фінансової компанії Jefferies International Limited, збільшення ліміту іноземної власності в Саудівській Аравії з поточних 49% до 60-100% може залучити від $3,4 млрд до $10,2 млрд пасивного припливу від індексних трекерів MSCI та FTSE.