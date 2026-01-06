Bloomberg назвав компанію з дохідністю 7858% за десять років
Акції приватної торгової компанії Майкла Платта BlueCrest Capital Management у 2025 році зросли на 73%. Починаючи з 2016-го, рентабельність інвестицій досягла колосальних 7858%, з посиланням на джерела пише Bloomberg.
Ця цифра базується на нарахуванні складних прибутків і припускає, що капітал з фірми не виводиться щороку.
Тобто якби ви інвестували у BlueCrest Capital $1000, ці гроші за десять років збільшилися б майже до $80 000.
Деякі з нещодавніх досягнень Платта сталися в перші місяці 2025 року, коли оголошення президента США Дональда Трампа про тарифи призвели до хаосу на ринках.
Точний масштаб операцій компанії Платта тримається в таємниці. Однак у судовому документі від 2022 року зазначено, що фірма керує приблизно $3,9 мільярда і використовує ці кошти, щоб надати своїм менеджерам торговельне плече (тобто керувати більшою від реальної сумою, використовуючи позикові гроші брокера або біржі) на суму $15 мільярдів.
На відміну від традиційних хедж-фондів, які розраховують прибуток від своїх загальних активів, дохідність BlueCrest базується на інвестованому капіталі за вирахуванням комісій та витрат.
Майкл Платт, засновник компанії, оголосив у грудні 2015 року, що поверне всі $7 мільярдів коштів зовнішніх інвесторів та інвестуватиме виключно у власні активи.
Статки Платта, які оцінювалися в $12,8 мільярда за даними індексу мільярдерів Bloomberg перед публікацією останніх звітів BlueCrest, різко зросли після неодноразових двозначних прибутків і навіть 153% прибутковості у 2022 році.
У роки до переходу на внутрішній капітал кілька фондів BlueCrest зазнавали збитків або незначного зростання.
Точна торгова стратегія BlueCrest відома лише невеликій кількості інсайдерів. Однак компанія спеціалізується на процентних ставках та ринках, що розвиваються, а також відома інвестуванням у сировинні підприємства. Як і великі хедж-фонди, компанія розподіляє кошти між кількома торговими командами, суворо контролюючи ризики та підтримуючи дуже низьку толерантність до збитків.
Фірма працює в Лондоні, Нью-Йорку та Сінгапурі, а нещодавно отримала повний дозвіл регуляторних органів у Дубаї.
