Bloomberg назвав компанію з дохідністю 7858% за десять років

Співзасновник та CEO компанії BlueCrest Capital Management Майкл Платт (фото - Linkedin)

Акції приватної торгової компанії Майкла Платта BlueCrest Capital Management у 2025 році зросли на 73%. Починаючи з 2016-го, рентабельність інвестицій досягла колосальних 7858%, з посиланням на джерела пише Bloomberg.

Ця цифра базується на нарахуванні складних прибутків і припускає, що капітал з фірми не виводиться щороку.

Тобто якби ви інвестували у BlueCrest Capital $1000, ці гроші за десять років збільшилися б майже до $80 000.

Деякі з нещодавніх досягнень Платта сталися в перші місяці 2025 року, коли оголошення президента США Дональда Трампа про тарифи призвели до хаосу на ринках.

Точний масштаб операцій компанії Платта тримається в таємниці. Однак у судовому документі від 2022 року зазначено, що фірма керує приблизно $3,9 мільярда і використовує ці кошти, щоб надати своїм менеджерам торговельне плече (тобто керувати більшою від реальної сумою, використовуючи позикові гроші брокера або біржі) на суму $15 мільярдів.

На відміну від традиційних хедж-фондів, які розраховують прибуток від своїх загальних активів, дохідність BlueCrest базується на інвестованому капіталі за вирахуванням комісій та витрат.

Майкл Платт, засновник компанії, оголосив у грудні 2015 року, що поверне всі $7 мільярдів коштів зовнішніх інвесторів та інвестуватиме виключно у власні активи.

Статки Платта, які оцінювалися в $12,8 мільярда за даними індексу мільярдерів Bloomberg перед публікацією останніх звітів BlueCrest, різко зросли після неодноразових двозначних прибутків і навіть 153% прибутковості у 2022 році.

У роки до переходу на внутрішній капітал кілька фондів BlueCrest зазнавали збитків або незначного зростання.

Довідка Майкл Платт (Michael Platt), 57 років, – британський фінансист та інвестор, співзасновник та CEO компанії BlueCrest Capital Management, одного з найуспішніших інвестиційних фондів у світі. За оцінками Forbes, станом на початок 2026 року його статки сягають приблизно $18,8 млрд, що ставить його серед найбільших мільярдерів у світі. Платт посідає одне з найвищих місць у британських рейтингах мільярдерів, включно з топпозиціями в списку The Sunday Times Rich List.

Точна торгова стратегія BlueCrest відома лише невеликій кількості інсайдерів. Однак компанія спеціалізується на процентних ставках та ринках, що розвиваються, а також відома інвестуванням у сировинні підприємства. Як і великі хедж-фонди, компанія розподіляє кошти між кількома торговими командами, суворо контролюючи ризики та підтримуючи дуже низьку толерантність до збитків.

Фірма працює в Лондоні, Нью-Йорку та Сінгапурі, а нещодавно отримала повний дозвіл регуляторних органів у Дубаї.