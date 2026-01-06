Акции частной инвесткомпании BlueCrest Capital возросли на 7858% за десять лет – Bloomberg

Сооснователь и CEO компании BlueCrest Capital Management Майкл Платт (фото - Linkedin)

Акции частной торговой компании Майкла Платта BlueCrest Capital Management в 2025 году возросли на 73%. Начиная с 2016-го, рентабельность инвестиций достигла колоссальных 7858%, со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Эта цифра базируется на начислении сложных доходов и предполагает, что капитал из фирмы не выводится каждый год.

То есть если бы вы инвестировали в BlueCrest Capital $1000, эти деньги за десять лет увеличились бы почти до $80 000.

Некоторые из недавних достижений Платта произошли в первые месяцы 2025 года, когда объявления президента США Дональда Трампа о тарифах привели к хаосу на рынках.

Точный масштаб операций компании Платта держится в тайне. Однако в судебном документе от 2022 года указано, что фирма управляет примерно $3,9 миллиарда и использует эти средства, чтобы предоставить своим менеджерам торговое плечо (то есть управлять большей от реальной суммой, используя заемные деньги брокера или биржи) на сумму $15 миллиардов.

В отличие от традиционных хедж-фондов, которые рассчитывают прибыль от своих общих активов, доходность BlueCrest базируется на инвестированном капитале за вычетом комиссий и расходов.

Майкл Платт, основатель компании, объявил в декабре 2015 года, что вернет все $7 миллиардов средств внешних инвесторов и будет инвестировать исключительно в собственные активы.

Состояние Платта, которое оценивалось в $12,8 миллиарда по данным индекса миллиардеров Bloomberg перед публикацией последних отчетов BlueCrest, резко возросло после неоднократных двузначных прибылей и даже 153% доходности в 2022 году.

В годы до перехода на внутренний капитал несколько фондов BlueCrest терпели убытки или незначительный рост.

Справка Майкл Платт (Michael Platt), 57 лет, – британский финансист и инвестор, соучредитель и CEO компании BlueCrest Capital Management, одного из самых успешных инвестиционных фондов в мире. По оценкам Forbes, по состоянию на поаток 2026 года его состояние достигает примерно $18,8 млрд, что ставит его среди крупнейших миллиардеров в мире. Платт занимает одно из самых высоких мест в британских рейтингах миллиардеров, включая топ-позиции в списке The Sunday Times Rich List.

Точная торговая стратегия BlueCrest известна лишь небольшому количеству инсайдеров. Однако компания специализируется на процентных ставках и развивающихся рынках, а также известна инвестированием в сырьевые предприятия.

Как и крупные хедж-фонды, компания распределяет средства между несколькими торговыми командами, строго контролируя риски и поддерживая очень низкую толерантность к убыткам.

Фирма работает в Лондоне, Нью-Йорке и Сингапуре, а недавно получила полное разрешение регуляторных органов в Дубае.