У найбільшому банку Німеччини пройшли обшуки. Розслідування пов'язують із компаніями Абрамовича

Влада Німеччини провела обшуки у Deutsche Bank у справі про відмивання грошей

Штаб-квартира Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні, Німеччина, 28 січня 2026 року (фото - EPA/RONALD WITTEK)

Федеральне управління кримінальної поліції Німеччини у середу, 28 січня, провело обшуки у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні та у філії банку в Берліні. Про це повідомили німецькі видання Süddeutsche Zeitung і Der Spiegel.

Розслідування стосується ймовірного відмивання коштів, до якого, за даними медіа, причетний російський бізнесмен Роман Абрамович. Джерела Der Spiegel назвали розслідування "вкрай секретним".

Прокуратура Франкфурта-на-Майні підтвердила, що проводить розслідування "щодо поки що невідомих посадових осіб та працівників Deutsche Bank". Правоохоронці припускають, що банк у минулому підтримував ділові відносини з іноземними компаніями, які, як передбачається, "використовувалися з метою відмивання коштів".

Додаткові подробиці розслідування у відомстві розкривати відмовилися.

За даними Süddeutsche Zeitung, банк із запізненням надав владі інформацію про діяльність низки компаній. Розслідування стосується трансакцій, здійснених у період із 2013 до 2018 року. Тобто у прокуратури не повинно бути претензій ні до порушення санкційного режиму (Абрамович потрапив під санкції Євросоюзу у 2022 році), ні до нинішнього керівника банку Крістіана Сюїнга, зазначає Bloomberg.

Адвокат Абрамовича заявив, що його клієнтові нічого не відомо про розслідування німецької влади з цього приводу, а бізнесмен "завжди діяв у повній відповідності до національного та міжнародного законодавства".

Роман Абрамович на засіданні опікунської ради Большого та Маріїнського театрів у Кремлі в Москві, Росія, 13 травня 2025 року (фото – EPA/SERGEY BOBYLEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL)

У Deutsche Bank підтвердили факт проведення слідчих заходів у своїх приміщеннях та заявили, що співпрацюють із владою. Від подальших коментарів у банку відмовилися.

Обшуки пройшли за день до пресконференції, на якій керівництво Deutsche Bank, як очікується, звітуватиме про найвищий прибуток за останні роки. На тлі повідомлень про розслідування акції банку впали приблизно на 3%.

Останніми роками Deutsche Bank неодноразово штрафували за те, що фінустанова із затримкою повідомляла про ймовірні випадки відмивання грошей.

Наприклад, Deutsche Bank сплатив штраф у розмірі 7 млн євро через ймовірні трансакції за участю родича поваленого сирійського президента Башара Асада, в яких брав участь як банк-кореспондент.