"Тиха радість". Що стоїть за арештом активів європейських банків у Росії

Арешт частини активів західних фінустанов у РФ в середині травня показав здатність російської влади "відіграватися" на застряглому західному бізнесі.

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Нещодавно Арбітражний суд Санкт-Петербурга та Ленінградської області РФ наклав арешт на частину активів трьох європейських банків.

Акції та кошти італійського UniCredit Bank AG та АТ "ЮниКредит Банк" арештовані на 462,67 млн євро. Також заблоковані будь-які операції з частками у ТОВ "ЮниКредит Лизинг" та ТОВ "ЮниКредит Гарант".

У німецького Deutsche Bank заблоковано 238,6 млн євро. І введено обмеження щодо діяльності Дойче Банку і компанії "Технологический центр Дойче Банка".

У німецькому Commerzbank AG арештовано 93,69 млн євро, 100% АТ "Коммерцбанк" і ТОВ "Дом на набережной 2". Останньому належить приміщення банку в Москві.

Таке рішення суду – це, в офіційній інтерпретації російської сторони, наслідок позову "дочки" російського Газпрому ТОВ "РусХимАльянс". Позов був поданий десять місяців тому.

У 2021 році "РусХимАльянс", німецька Linde та турецька "Ренейссанс Хеві Індастріс" уклали EPC-контракт на будівництво газопереробного заводу в Ленінградській області РФ. Загальна вартість контракту – 5,9 млрд євро.

Попередньо від "РусХимАльянса" Linde отримав аванс – 1,02 млрд євро. У травні 2022 року Linde відмовилася від контракту. Причиною названа війна, яку РФ розпочала проти України.

Банки-гаранти – німецькі Deutsche Bank, Commerzbank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Wurttemberg та італійський UniCredit Bank AG – також відмовилися від своїх зобов’язань. Платіж на адресу "РусХимАльянса" – це порушення запроваджених європейських санкцій проти Росії.

У лютому 2024 року російський суд ухвалив рішення стягнути на користь "РусХимАльянса" 692,93 млн євро заборгованості, 44,48 млрд рублів збитків та відсотків з компаній Linde GmbH, Linde PLC, Linde UK Holdings No.2 Limited та Commercium Immobilien-Und Beteiligungs GmbH. На російські активи компаній було накладено арешт.