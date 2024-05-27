"Тихая радость". Что стоит за арестом активов европейских банков в России

Арест части активов западных финучреждений в РФ в середине мая показал способность российских властей "отыгрываться" на застрявшем западном бизнесе.

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Недавно Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на часть активов трех европейских банков.

Акции и средства итальянского UniCredit Bank AG и АО "ЮниКредит Банк" арестованы на 462,67 млн евро. Также заблокированы любые операции с частями в ООО "ЮниКредит Лизинг" и ООО "ЮниКредит Гарант".

У немецкого Deutsche Bank заблокировано 238,6 млн евро. И введены ограничения деятельности Дойче Банка и компании "Технологический центр Дойче Банка".

В немецком Commerzbank AG арестовано 93,69 млн евро, 100% АО "Коммерцбанк" и ООО "Дом на набережной 2". Последнему принадлежит помещение банка в Москве.

Такое решение суда – это, в официальной интерпретации российской стороны, следствие иска "дочки" российского Газпрома ООО "РусХимАльянс". Иск был подан десять месяцев назад.

В 2021 году РусХимАльянс, немецкая Linde и турецкая Ренейссанс Хэви Индастрис заключили EPC-контракт на строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области РФ. Общая стоимость контракта – 5,9 млрд евро.

Предварительно от РусХимАльянса Linde получил аванс – 1,02 млрд евро. В мае 2022 года Linde отказалась от договора. Причиной названа война, которую РФ начала против Украины.

Банки-гаранты – немецкие Deutsche Bank, Commerzbank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Wurttemberg и итальянский UniCredit Bank AG – также отказались от своих обязательств. Платеж в адрес РусХимАльянса – это нарушение введенных европейских санкций против России.

В феврале 2024 года российский суд принял решение взыскать в пользу РусХимАльянса 692,93 млн евро задолженности, 44,48 млрд рублей убытков и процентов с компаний Linde GmbH, Linde PLC, Linde UK Holdings No.2 Limited и Commercium Immobilien-Und Beteiung GmbH. На российские активы компаний был наложен арест.