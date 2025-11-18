Близько 1 трлн грн українці тримають "під подушкою" – і ці гроші можуть працювати на економіку. Один зі шляхів розв'язання проблеми – створення індивідуальних інвестиційних рахунків (ІІР). Про це заявив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов під час Київського міжнародного економічного форуму.

Новий інструмент дозволить українцям вкладати гроші у цінні папери та отримувати податкову пільгу. Головна умова – не виводити кошти з рахунку протягом п’яти років. У цьому випадку доходи можна буде забрати без податків, зазначив чиновник. За його словами, інструмент дасть змогу залучити в економіку "довгі" гроші.

Індивідуальні інвестиційні рахунки, за оцінками НКЦПФР, можуть залучити до роботи на фондовому ринку до 5 млн інвесторів. У майбутньому вони зможуть навіть купувати акції державних компаній – ПриватБанку, Нафтогазу, Укренерго.

Нацкомісія вже підготувала відповідний законопроєкт і веде перемовини з урядом. Що таке індивідуальні інвестиційні рахунки, навіщо вони потрібні Україні та в чому вигода – розбиралася редакторка відділу фінансів Анастасія Іщенко.