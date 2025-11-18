Около 1 трлн грн украинцы держат "под подушкой" – и эти деньги могут работать на экономику. Один из способов решения проблемы – создание индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Об этом заявил председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов во время Киевского международного экономического форума.

Новый инструмент позволит украинцам инвестировать деньги в ценные бумаги и получать налоговые льготы. Главное условие – не снимать денежные средства со счета в течение пяти лет. В этом случае доходы можно будет получить без налогов, отметил чиновник. По его словам, инструмент позволит привлечь в экономику "длинные" деньги.

По оценкам НКЦБФР, индивидуальные инвестиционные счета могут привлечь на фондовый рынок до 5 млн инвесторов. В будущем они смогут даже покупать акции государственных компаний – ПриватБанка, Нафтогаза, Укрэнерго.

Национальная комиссия уже подготовила соответствующий законопроект и ведет переговоры с правительством. Что такое индивидуальные инвестиционные счета, зачем они нужны Украине и в чем их выгода – разбиралась редактор отдела финансов Анастасия Ищенко.