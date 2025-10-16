Глава фондового регулятора предложил провести "народные IPO" госкомпаний

Руслан Магомедов заявил, что в Украине нет инструментов для тех, кто хочет вкладывать в рисковые инструменты

Руслан Магомедов (Фото: Liubomir G, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons)

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Руслан Магомедов предложил провести "народные IPO" успешных государственных компаний, выставив на биржу по 7% их акций. Об этом он рассказал на Киевском международном экономическом форуме.

"Для тех, кто хочет вкладывать в рисковые инструменты, на сегодня Украина ничего не предлагает. И поэтому мы как бы подталкиваем всех в крипту, которая, конечно, современный инструмент, но за собой не несет ничего для экономики", – сказал он.

Тогда как деньги, привлеченные через продажу акций украинских компаний, будут направляться на их развитие и рост экономики страны.

Магомедов предлагает выставлять на биржу 7% акций. Это больше 5%, что исключает риск squeeze-out (принудительного выкупа акций у миноритарных акционеров мажоритарным собственником), но меньше 10%, что позволяет государству сохранить полный контроль над компаниями.

"Конечная цель – создать условия, чтобы через три года после запуска этого проекта в Украине появилось 5 млн инвесторов в ценные бумаги. На сегодня в ОВГЗ – не хочу врать, но угадаю – там менее 100 000", – сказал Магомедов.

Среди компаний, которые могли бы стать объектами народного IPO, Магомедов назвал ПриватБанк и Нафтогаз Украины – понятные для широкой общественности компании, которые демонстрируют стабильные результаты даже во время войны

Наряду с народным IPO важной частью развития рынка должны стать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). Эти два инструмента, по словам Магомедова, должны создать "большой взрыв", с которого начнется новая жизнь фондового рынка в Украине и позволит запустить следующий этап пенсионной системы – накопительной.