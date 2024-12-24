"Фондовый рынок деградирует". В Украине осталось только 1600 публичных компаний

За девять лет количество публичных акционерных обществ в Украине сократилось почти в три раза

Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Корпоративный сегмент фондового рынка в Украине практически исчез, его нужно перезапустить. Об этом сказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Интерфакс-Украина.

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"Фондовый рынок не является источником для привлечения инвестиций – он деградирует. На 1 октября 2015 года у нас было 4182 открытых (публичных) акционерных общества и 3505 закрытых (частных), на 1 октября 2024 года – 1610 открытых (в 2,6 раза меньше) и 4736 закрытых (на 35% больше). Почему? Потому что эмиссия и публичное размещение акций в Украине – это не вариант для начала бизнеса или насыщения его дополнительным финансовым ресурсом", — сказал Гетманцев.

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Он предполагает, что первым шагом для перезапуска должна стать перезагрузка регулятора.

"Мы уже приняли соответствующий закон о комиссии, я и не знаю, что еще нужно усиливать, "каких еще реформ не хватает", как говорили еще бывшему главе НКЦБФР. Возможно, действительно необходимы кадровые изменения, но точно нам надо с этим что-то делать", – сказал он.