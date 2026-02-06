Тонны наличных поездами и кораблем. The Telegraph рассказала, как РФ поставляла миллиарды Ирану

В 2018 году РФ отправила в Иран 4,9 тонны наличных (почти $2,5 млрд)

Фото: EPA

Россия тайно направила миллиарды долларов наличными в Иран для поддержки режима в 2018 году. Об этом говорится в статье The Telegraph.

Издание, ссылаясь на документы, сообщило, что 4905 кг банкнот стоимостью почти $2,5 млрд было отправлено 34 крупными партиями в течение четырех месяцев.

Поставки начались 13 августа 2018 года – через несколько дней после того, как Дональд Трамп во время своего первого президентского срока ввел строгие санкции против Ирана. Деньги поступали частями от $57 млн до $115 млн.

Читайте также Режим аятолл на грани. Какие сценарии ждут Иран и что это означает для Украины

Первая партия – 110 кг наличности стоимостью $57,3 млн – вероятно, была доставлена поездом в порт Астрахань, а затем кораблем через Каспийское море в порт Амирабад, а затем в Тегеран, снова поездом. Считается, что наличные были сложены в банкноты по 500 евро, учитывая вес и стоимость каждой партии, хотя их стоимость была зарегистрирована в долларах США.

Последняя партия весом 230 кг стоимостью $113,2 млн была отправлена 28 ноября 2018 года, говорится в статье.

Деньги посылал государственный российский Промсвязьбанк, который был поглощен РФ в 2017 году. После поглощения российский центробанк заявил, что Промсвязьбанк станет "специальным банком для обслуживания предприятий военно-промышленного комплекса". Средства поступали в центральный банк Ирана в Тегеране.

Как отметило издание, есть опасения, что аналогичные платежи могут осуществляться и сегодня, поскольку Иран предоставляет России дроны Shahed-136 и баллистические ракеты малой дальности Fath-360 на миллиарды долларов для войны против Украины.