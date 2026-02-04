Россия превращается в общество пенсионеров – разведка

К 2040 году страна-агрессор рискует стать одним из старейших обществ из-за демографического кризиса и потерь в войне

Фото: СВРУ

Демографическая ситуация в России усугубляется из-за ускоренного старения населения. Доля людей до 35 лет упала с 55% в 1990 году до 40% в 2025-м, причем после 2020-го темпы сокращения заметно выросли. Об этом свидетельствуют данные Службы внешней разведки Украины.

При сохранении нынешних тенденций уже к 2040 году доля людей в возрасте до 35 лет может сократиться до 30%. Это будет означать переход страны к модели "общества пожилых людей", присущей государствам с глубоким демографическим кризисом.

Уже с 25–30 лет в России фиксируется повышенная смертность среди мужчин, вследствие чего в старших возрастах существенно преобладают женщины. По прогнозам, типичным жителем страны в 2040 году станет женщина в возрасте около 50–55 лет.

Утраты среди парней трудоспособного и призывного возраста, рост инвалидности, эмиграция и углубление демографической "ямы" ускоряют сокращение мужского населения.

"Война не только имеет непосредственные военные и экономические последствия, но и является мощным катализатором долгосрочной демографической деградации", – отметили в разведке.

Формирование в РФ "общества пожилых женщин" будет трансформировать общественные запросы. По оценкам аналитиков, будет расти спрос на социальный консерватизм, жесткую стабильность и усиленные меры безопасности. В то же время, в такой демографической реальности возможности для экономического обновления, инноваций и динамичного развития страны существенно сокращаются.