Инфляция в России ускорилась до 0,104% в сутки

Больше всего подорожали продукты питания, лекарства и тарифы на транспорт

Фото: Depositphotos

Российская экономика начала 2026 год с ускорением инфляции. За первые двенадцать дней января среднесуточный темп роста цен поднялся до 0,104% против 0,014% в конце 2025 года. Об этом сообщает СВРУ.

Больше всего подорожало продовольствие, прежде всего плодоовощная продукция. Цены в этом сегменте выросли в среднем на 7,9%. Огурцы подорожали более чем на 21%, помидоры – на 13,6%.

Такие показатели значительно превышают типичный зимний уровень и свидетельствуют о проблемах с предложением и логистикой. Параллельно дорожали социально чувствительные товары – детское питание, свинина и алкоголь на фоне повышения акцизов.

Рост цен охватил непродовольственные товары первой необходимости. Подорожали моющие средства, товары гигиены и лекарственные препараты, в том числе противовирусные. В то же время потребительская электроника дешевеет.

Дисбаланс подчеркивает основную проблему – инфляция концентрируется не в сегменте необязательных затрат, а в сфере базового потребления домохозяйств.

Дополнительное давление формирует удорожание горючего на 1,2%-1,3%. Это транслируется в рост логистических издержек и стоимости перевозок, создает вторичный инфляционный эффект и постепенно повышает цены в других секторах экономики.

Проезд в метро подорожал на 10,7%, трамваи – на 5,4%. Эти характеристики существенно превосходят общий уровень инфляции.

Одновременно растут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, усиливая нагрузку на бюджеты домохозяйств. Население ощущает давление именно в категориях расходов, от которых невозможно отказаться.

"Совокупно эти тенденции указывают на углубление экономических проблем в россии в 2026 году. Инфляция все больше перетекает в сферу базовых расходов – транспорт, ЖКХ, лекарства и продукты питания", – отмечают в разведке.