"Значно перевищує типовий зимовий рівень". Інфляція в Росії різко прискорилась – розвідка

Це підкреслює економічні проблеми, зокрема у сфері базового споживання, та може посилити тиск на домогосподарства.

Російська економіка розпочала 2026 рік із прискоренням інфляції. За перші дванадцять днів січня середньодобовий темп зростання цін піднявся до 0,104% проти 0,014% наприкінці 2025 року. Про це повідомляє СЗРУ.

"Найбільш різке подорожчання зафіксоване в сегменті продовольства, насамперед плодоовочевої продукції, де ціни в середньому зросли на 7,9%. Огірки подорожчали більш ніж на 21%, помідори – на 13,6%, що значно перевищує типовий зимовий рівень і говорить про проблеми з пропозицією та логістикою"

Паралельно дорожчали соціально чутливі товари – дитяче харчування, свинина й алкоголь на тлі підвищення акцизів.

Зростання цін охопило непродовольчі товари першої потреби. Подорожчали мийні засоби, товари гігієни та лікарські препарати, зокрема противірусні. Водночас споживча електроніка дешевшає.

Дисбаланс підкреслює основну проблему – інфляція концентрується не в сегменті необов'язкових витрат, а у сфері базового споживання домогосподарств.

Додатковий тиск формує дорожчання пального на 1,2%-1,3%. Це транслюється в зростання логістичних витрат і вартості перевезень, створює вторинний інфляційний ефект і поступово підвищує ціни в інших секторах економіки.

Проїзд у метро подорожчав на 10,7%, трамваї – на 5,4%. Ці показники значно перевищують загальний рівень інфляції.

Одночасно зростають тарифи на житлово-комунальні послуги, посилюючи навантаження на бюджети домогосподарств. Населення відчуває тиск саме в тих категоріях витрат, від яких неможливо відмовитись.

"Сукупно ці тенденції вказують на поглиблення економічних проблем у росії в 2026 році. Інфляція дедалі більше перетікає у сферу базових витрат – транспорт, ЖКГ, ліки та продукти харчування", – зазначають у розвідці.