Європарламент погодив надання Україні 90 млрд євро фінансової допомоги

Фото: depositphotos.com

Європейський парламент у середу, 11 лютого, схвалив пакет законодавчих актів для надання Україні кредиту в розмірі 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Про це повідомляється на його сайті.

З цієї суми 30 млрд євро буде спрямовано на макрофінансову допомогу або бюджетну підтримку через Ukraine Facility. Ще 60 млрд виділять на закупівлю озброєння у виробників з України, Європейського Союзу та країн Європейської асоціації вільної торгівлі (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія). Якщо певна оборонна продукція не буде доступна для термінового постачання з цих країн, передбачено спеціальні винятки для закупівель в інших країнах.

"Я вдячний європейським інституціям та всім, хто наполегливо працював над цим рішенням, за забезпечення швидкого законодавчого процесу, який, сподіваємося, дозволить Україні отримати кошти вже в квітні", – відреагував на голосування в Європарламенті міністр фінансів України Сергій Марченко.

Принципове рішення щодо надання кредитної підтримки України було ухвалене на Європейській раді в грудні.

Щоб Єврокомісія могла здійснити перший платіж на початку другого кварталу 2026 року, потрібне ще одне формальне рішення від Ради ЄС.

Фінансова підтримка надаватиметься відповідно до потреб України, визначених у фінансовій стратегії, підготовленій українською стороною та оціненій Єврокомісією. Стратегія має бути схвалена Радою ЄС.

Усі виплати залежатимуть від дотримання Україною демократичних принципів, верховенства права та захисту прав людини, включно з правами меншин. Ця вимога передбачає продовження боротьби з корупцією та посилення демократичних інституцій.

Кредит надається через спільні позики Євросоюзу (без Чехії, Угорщини і Словаччини) на ринках капіталу. Обслуговування боргу покриватиметься з щорічних бюджетів ЄС (приблизно 1 млрд євро у 2027 році, 3 млрд євро щорічно з 2028-го), а повернення основної суми кредиту Україною залежатиме від отримання нею репарацій від Росії.