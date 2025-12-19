"Системне рішення на довгі роки". Україна не відмовиться від ідеї репараційного кредиту
Україна вітає позитивне рішення Ради Європейського Союзу щодо надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро, але розглядає його як проміжне рішення і продовжить добиватися впровадження репараційного кредиту. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Великої сімки (G7) в п'ятницю.
"Фінансова стабільність є стратегічно важливою в умовах війни. Зміцнюючи її сьогодні, ми наближаємо справедливий мир. Репараційний кредит – це системне рішення на довгі роки. Воно дозволить забезпечити сталі оборонні можливості та захистить Європу від майбутніх конфліктів. Ризики для Європи від можливої поразки України значно перевищують ризики впровадження репараційного механізму", – цитує Марченка пресслужба міністерства.
Міністр також запевнив колег з G7, що Україна продовжить курс на реформування та посилення інституційної спроможності держави.
Він додав, що Україна активно працює над виконанням усіх попередніх умов для ухвалення позитивного рішення Радою директорів МВФ щодо запуску нової кредитної програми.
- Рішення ЄС щодо надання Україні кредиту на 90 млрд євро дозволить закрити потребу в зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки.
- Допомогу на наступні роки Єврокомісія запропонувала закласти в бюджет Євросоюзу на 2028-2034 роки.
- Водночас Організація Об'єднаних Націй ще у 2022 році визнала, що Росія винна Україні репарації. Рішення посилається на низку резолюцій Генасамблеї із засудженням російської агресії, а також на рішення Міжнародного суду від 16 березня, який наказав Росії зупинити воєнні дії.
