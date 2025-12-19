"Системное решение на долгие годы". Украина не откажется от идеи репарационного кредита

Марченко заявил, что риски для Европы от возможного поражения Украины значительно превышают риски внедрения репарационного механизма

Фото: Минфин

Украина приветствует положительное решение Совета Европейского Союза о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, но рассматривает его как промежуточное решение и продолжит добиваться внедрения репарационного кредита. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко на заседании Большой семерки (G7) в пятницу.

"Финансовая стабильность является стратегически важной в условиях войны. Укрепляя ее сегодня, мы приближаем справедливый мир. Репарационный кредит – это системное решение на долгие годы. Оно позволит обеспечить устойчивые оборонительные возможности и защитит Европу от будущих конфликтов. Риски для Европы от возможного поражения Украины значительно превышают риски внедрения репарационного механизма", – цитирует министра пресс-служба министерства.

Министр также заверил коллег по G7, что Украина продолжит курс на реформирование и усиление институциональной способности государства.

Он добавил, что Украина активно работает над выполнением всех предварительных условий для принятия положительного решения Советом директоров МВФ по запуску новой кредитной программы.