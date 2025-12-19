"Системное решение на долгие годы". Украина не откажется от идеи репарационного кредита
Украина приветствует положительное решение Совета Европейского Союза о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро, но рассматривает его как промежуточное решение и продолжит добиваться внедрения репарационного кредита. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко на заседании Большой семерки (G7) в пятницу.
"Финансовая стабильность является стратегически важной в условиях войны. Укрепляя ее сегодня, мы приближаем справедливый мир. Репарационный кредит – это системное решение на долгие годы. Оно позволит обеспечить устойчивые оборонительные возможности и защитит Европу от будущих конфликтов. Риски для Европы от возможного поражения Украины значительно превышают риски внедрения репарационного механизма", – цитирует министра пресс-служба министерства.
Министр также заверил коллег по G7, что Украина продолжит курс на реформирование и усиление институциональной способности государства.
Он добавил, что Украина активно работает над выполнением всех предварительных условий для принятия положительного решения Советом директоров МВФ по запуску новой кредитной программы.
- Решение ЕС о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро позволит закрыть потребность во внешнем финансировании на 2026-2027 годы.
- Помощь на последующие годы Еврокомиссия предложила заложить в бюджет Евросоюза на 2028-2034 годы.
- При этом Организация Объединенных Наций еще в 2022 году признала, что Россия должна Украине репарации. Решение ссылается на ряд резолюций Генассамблеи с осуждением российской агрессии, а также на решение Международного суда от 16 марта, который приказал России остановить военные действия.
