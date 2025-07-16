ЕС закладывает в долгосрочный бюджет 100 млрд евро для Украины

Фото: EPA

Европейская комиссия предлагает заложить в бюджет Европейского Союза на 2028-2034 годы 100 млн евро для Украины. Об этом сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы выделяем 100 млрд евро для Украины", – сказала она, представляя проект семилетнего бюджета на брифинге в Брюсселе в среду, 16 июля.

По словам президента Еврокомиссии, эти средства пополнят уже созданный Ukraine Facility – инструмент ЕС, разработанный для поддержки Украины до 2027 года. Он составляет 50 млрд евро.

"Эта сумма исчерпывается, поэтому мы предлагаем 100 млрд евро, чтобы пополнить этот фонд для Украины для поддержки ее восстановления, устойчивости и, конечно, ее пути к членству в Евросоюзе", – сказала фон дер Ляйен.