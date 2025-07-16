ЄС закладає у довгостроковий бюджет 100 млрд євро для України

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Європейська комісія пропонує закласти у бюджет Європейського Союзу на 2028-2034 роки 100 млрд євро для України. Про це повідомила президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн.

"Ми виділяємо 100 млрд євро для України", – сказала вона, представляючи проєкт семирічного бюджету на брифінгу в Брюсселі у середу, 16 липня.

За словами президентки Єврокомісії, ці кошти поповнять уже створений Ukraine Facility – інструмент ЄС, розроблений для підтримки України до 2027 року. Він становить 50 млрд євро.

"Ця сума вичерпується, тому ми пропонуємо 100 млрд євро, щоб поповнити цей фонд для України для підтримки її відновлення, стійкості та, звичайно, її шляху до членства в Євросоюзі", – сказала фон дер Ляєн.