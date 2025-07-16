ЄС готує найбільший бюджет в історії: пріоритет – безпека і конкурентоспроможність

Євросоюз запропонував проєкт бюджету на близько 2 трлн євро на 2028-2034 роки

Штаб-квартира Європейської комісії у будівлі Берлемон у Брюсселі (фото - EPA)

Європейський Союз запропонував бюджет у розмірі майже 2 трлн євро на 2028-2034 роки з акцентом на безпеку та конкурентоспроможність. Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg.

Сума у 1,98 трлн євро суттєво перевищує чинний бюджет ЄС на 2021-2027 роки, який становить близько 1,2 трлн євро (або 1% ВВП блоку).

За інформацією видання, переговори щодо проєкту тривали до пізнього вечора вівторка і поновилися у середу вранці.

Величезна сума бюджету, припускає агентство, викличе опір із боку деяких держав-членів ЄС, які вже зіткнулися з бюджетними проблемами та відповідатимуть за фінансування більшої частини пакета коштом національних внесків.

У бюджеті передбачено створення нового фонду конкурентоспроможності, добробуту та безпеки обсягом 589,6 млрд євро. З цієї суми 450,5 млрд євро планується спрямувати безпосередньо на зміцнення конкурентоспроможності ЄС.

Водночас аграрний сектор, який традиційно залишається одним із ключових напрямів витрат, отримає 293,7 млрд євро в межах спільної сільськогосподарської політики.

Очікується, що новий бюджет стане предметом складних обговорень між Європейським парламентом та Європейською радою. Для остаточного затвердження проєкту до кінця 2027 року необхідна одностайна підтримка всіх країн-членів.

Комісар ЄС Майкл Макграт заявив, що бюджет розробляється "у складних обставинах" і що "мають бути два роки важких переговорів", щоб узгодити проєкт до кінця 2027 року.