Платіжний консорціум ЄС: Європі терміново потрібна альтернатива Visa та Mastercard
Європі терміново потрібно зменшити залежність від американських платіжних систем Visa та Mastercard, вважає виконавча директорка Європейської платіжної ініціативи (EPI) Мартіна Ваймерт. Про це вона заявила Financial Times.
EPI – консорціум з 16 європейських банків та компаній, що надають фінансові послуги.
"Ми дуже залежимо від міжнародних [платіжних] рішень. Так, у нас є гарні національні активи, такі як внутрішні [платіжні] схеми карток... але у нас немає нічого транскордонного. Якщо ми кажемо, що незалежність настільки важлива, і ми всі знаємо, що це питання часу... нам потрібні термінові дії", – сказала вона.
За даними Європейського центрального банку, у 2022 році майже дві третини карткових транзакцій у єврозоні припадали на Visa та Mastercard. Водночас 13 країн-членів не мали національної альтернативи американським системам.
EPI, членами якої є BNP Paribas та Deutsche Bank, у 2024 році запустила європейську альтернативу Apple Pay – Wero. Зараз вона має 48,5 млн користувачів у Бельгії, Франції та Німеччині, з планами розширення до онлайн-платежів та платежів у магазинах до 2027 року.
Натомість ЄЦБ просуває цифрове євро – ініціативу з цифрових платежів у всій єврозоні, спрямовану на зміцнення монетарного суверенітету блоку. Деякі кредитори виступали проти цього проєкту, стверджуючи, що він може підірвати зусилля приватного сектору. Видання припустило, що голосування з цього питання в Європарламенті пізніше цього року, ймовірно, буде дуже напруженим і вирішиться з мінімальною перевагою.
Голова економічного комітету Європарламенту Аврора Лалюк вважає, що цифрове євро може забезпечити "основу, на якій після консолідації потенційно можна буде побудувати еквівалент європейської Visa або Mastercard".
- У квітні президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард наголосила, що ЄС має створити власну альтернативу платіжним системам.
