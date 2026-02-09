Платіжний консорціум ЄС: Європі терміново потрібна альтернатива Visa та Mastercard

Фото: depositphotos.com

Європі терміново потрібно зменшити залежність від американських платіжних систем Visa та Mastercard, вважає виконавча директорка Європейської платіжної ініціативи (EPI) Мартіна Ваймерт. Про це вона заявила Financial Times.

EPI – консорціум з 16 європейських банків та компаній, що надають фінансові послуги.

"Ми дуже залежимо від міжнародних [платіжних] рішень. Так, у нас є гарні національні активи, такі як внутрішні [платіжні] схеми карток... але у нас немає нічого транскордонного. Якщо ми кажемо, що незалежність настільки важлива, і ми всі знаємо, що це питання часу... нам потрібні термінові дії", – сказала вона.

За даними Європейського центрального банку, у 2022 році майже дві третини карткових транзакцій у єврозоні припадали на Visa та Mastercard. Водночас 13 країн-членів не мали національної альтернативи американським системам.

EPI, членами якої є BNP Paribas та Deutsche Bank, у 2024 році запустила європейську альтернативу Apple Pay – Wero. Зараз вона має 48,5 млн користувачів у Бельгії, Франції та Німеччині, з планами розширення до онлайн-платежів та платежів у магазинах до 2027 року.

Натомість ЄЦБ просуває цифрове євро – ініціативу з цифрових платежів у всій єврозоні, спрямовану на зміцнення монетарного суверенітету блоку. Деякі кредитори виступали проти цього проєкту, стверджуючи, що він може підірвати зусилля приватного сектору. Видання припустило, що голосування з цього питання в Європарламенті пізніше цього року, ймовірно, буде дуже напруженим і вирішиться з мінімальною перевагою.

Голова економічного комітету Європарламенту Аврора Лалюк вважає, що цифрове євро може забезпечити "основу, на якій після консолідації потенційно можна буде побудувати еквівалент європейської Visa або Mastercard".