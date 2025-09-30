Visa почала тестувати новий спосіб фінансування міжнародних платежів зі стейблкоїнами

Фото: depositphotos.com

Платіжна система Visa запустила пілотний проєкт, який дозволяє використовувати стейблкоїни для попереднього фінансування транскордонних платежів через платформу Visa Direct. Це може прискорити міжнародні трансакції та вивільнити кошти, йдеться у повідомленні компанії.

"Інтеграція стейблкоїнів у Visa Direct закладає основу для миттєвого руху коштів по всьому світу, надаючи бізнесу більше вибору у способах здійснення платежів", – сказав Кріс Ньюкірк, керівник глобального відділу комерційних рішень та руху грошових коштів у Visa.

Visa Direct – це глобальна платіжна платформа від компанії Visa, яка забезпечує швидкі та безпечні грошові перекази між платіжними картками, рахунками та електронними гаманцями у всьому світі.

Компанія пояснила, що попереднє фінансування у стейблкоїнах звільняє бізнес від необхідності тримати великі обсяги фіатних коштів наперед, залишаючи капітал у роботі та водночас гарантуючи покриття виплат.

Замість фіатних грошей компанії тепер зможуть відправляти Visa стейблкоїни як забезпечення для виплат. Visa прийматиме їх як "гроші на рахунку" і використовуватиме для миттєвого виконання транскордонних переказів через свою мережу.

Поки що послуга тестується з "обраними партнерами, що відповідають критеріям пілотного запуску". Її планують розширити у 2026 році.