Visa почала тестувати новий спосіб фінансування міжнародних платежів зі стейблкоїнами
Платіжна система Visa запустила пілотний проєкт, який дозволяє використовувати стейблкоїни для попереднього фінансування транскордонних платежів через платформу Visa Direct. Це може прискорити міжнародні трансакції та вивільнити кошти, йдеться у повідомленні компанії.
"Інтеграція стейблкоїнів у Visa Direct закладає основу для миттєвого руху коштів по всьому світу, надаючи бізнесу більше вибору у способах здійснення платежів", – сказав Кріс Ньюкірк, керівник глобального відділу комерційних рішень та руху грошових коштів у Visa.
Компанія пояснила, що попереднє фінансування у стейблкоїнах звільняє бізнес від необхідності тримати великі обсяги фіатних коштів наперед, залишаючи капітал у роботі та водночас гарантуючи покриття виплат.
Замість фіатних грошей компанії тепер зможуть відправляти Visa стейблкоїни як забезпечення для виплат. Visa прийматиме їх як "гроші на рахунку" і використовуватиме для миттєвого виконання транскордонних переказів через свою мережу.
Поки що послуга тестується з "обраними партнерами, що відповідають критеріям пілотного запуску". Її планують розширити у 2026 році.
- Стейблкоїни – це цифрові валюти, що функціонують у блокчейн-мережах і створені для збереження стабільної вартості шляхом прив’язки до резервного активу, наприклад до фіатної валюти.
- У липні 2025 року у США ухвалили законопроєкт про створення нормативно-правової бази для криптовалютних токенів, привʼязаних до долара США.
- Водночас Європейський центральний банк застерігає, що "стейблкоїни несуть старі ризики під новою назвою".
