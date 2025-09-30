Visa протестирует новый способ финансирования международных платежей со стейблкоинами
Платежная система Visa запустила пилотный проект, который позволяет использовать стейблкоины для предварительного финансирования трансграничных платежей через платформу Visa Direct. Это может ускорить международные трансакции и высвободить средства, говорится в сообщении компании.
"Интеграция стейблкоинов в Visa Direct закладывает основу для мгновенного движения средств по всему миру, предоставляя бизнесу больше выбора в способах осуществления платежей", – сказал Крис Ньюкирк, руководитель глобального отдела коммерческих решений и движения денежных средств в Visa.
Компания объяснила, что предварительное финансирование в стейблкоинах освобождает бизнес от необходимости держать большие объемы фиатных средств наперед, оставляя капитал в работе и одновременно гарантируя покрытие выплат.
Вместо фиатных денег компании теперь смогут отправлять Visa стейблкоины в качестве обеспечения для выплат. Visa будет принимать их как "деньги на счету" и использовать для мгновенного выполнения трансграничных переводов через свою сеть.
Пока услуга тестируется с "избранными партнерами, которые соответствуют критериям пилотного запуска". Ее планируют расширить в 2026 году.
- Стейблкоины – это цифровые валюты, функционирующие в блокчейн-сетях и созданные для сохранения стабильной стоимости путем привязки к резервному активу, например к фиатной валюте.
- В июле 2025 года в США приняли законопроект о создании нормативно-правовой базы для криптовалютных токенов, привязанных к доллару США.
- При этом Европейский центральный банк предостерегает, что "стейблкоины несут старые риски под новым названием".
