Visa протестирует новый способ финансирования международных платежей со стейблкоинами

Фото: depositphotos.com

Платежная система Visa запустила пилотный проект, который позволяет использовать стейблкоины для предварительного финансирования трансграничных платежей через платформу Visa Direct. Это может ускорить международные трансакции и высвободить средства, говорится в сообщении компании.

"Интеграция стейблкоинов в Visa Direct закладывает основу для мгновенного движения средств по всему миру, предоставляя бизнесу больше выбора в способах осуществления платежей", – сказал Крис Ньюкирк, руководитель глобального отдела коммерческих решений и движения денежных средств в Visa.

Visa Direct – это глобальная платежная платформа от Visa, которая обеспечивает быстрые и безопасные денежные переводы между платежными картами, счетами и электронными кошельками по всему миру.

Компания объяснила, что предварительное финансирование в стейблкоинах освобождает бизнес от необходимости держать большие объемы фиатных средств наперед, оставляя капитал в работе и одновременно гарантируя покрытие выплат.

Вместо фиатных денег компании теперь смогут отправлять Visa стейблкоины в качестве обеспечения для выплат. Visa будет принимать их как "деньги на счету" и использовать для мгновенного выполнения трансграничных переводов через свою сеть.

Пока услуга тестируется с "избранными партнерами, которые соответствуют критериям пилотного запуска". Ее планируют расширить в 2026 году.