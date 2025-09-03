Лагард предостерегла: стейблкоины несут старые риски под новым названием

Глава ЕЦБ призвала изменить европейское законодательство о криптовалютах, а не ждать кризиса

Фото: depositphotos.com

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила о серьезных угрозах, связанных со стейблкоинами, назвав их старыми рисками, которые возвращаются через черный ход. Об этом она сказала, выступая на девятой ежегодной конференции Европейского совета по системным рискам.

"На первый взгляд, эти субъекты и их деятельность могут казаться новыми. Но нам не нужно ждать, пока они созреют, чтобы осознать: они возвращают старые риски с черного хода", – сказала Лагард.

Позиция Лагард важна для Украины, поскольку НБУ ориентируется на Европейский центральный банк в этих вопросах.

Самым очевидным она назвала риск ликвидности.

"Мы знаем вызовы, которые создают учреждения, инвестирующие в рисковые активы, обещая инвесторам погашение в короткий срок и по номиналу", – отметила президент ЕЦБ.

Лагард высоко оценила усилия ЕС по регулированию этой сферы через Регламент о рынках криптоактивов (MiCAR), который требует от эмитентов стейблкоинов позволять европейским инвесторам всегда выкупать свои активы по номиналу и держать значительную часть резервов в банковских депозитах.

Однако она указала на серьезные пробелы в регулировании, в частности в так называемых многоэмиссионных схемах.

"Это случаи, когда европейская и неевропейская компании совместно выпускают взаимозаменяемые стейблкоины", – пояснила Лагард.

"В случае панического выкупа инвесторы, естественно, будут отдавать предпочтение погашению в юрисдикции с самыми сильными гарантиями, которой, вероятно, будет Евросоюз, где MiCAR также запрещает комиссии за погашение. Но резервов, содержащихся в ЕС, может не хватить для удовлетворения такого концентрированного спроса", – сказала Лагард.

Президент ЕЦБ сравнила эту ситуацию с уже знакомыми рисками в банковских группах и подчеркнула необходимость немедленных действий.

"Мы знаем опасности. И нам не нужно ждать кризиса, чтобы их предотвратить", – заявила Лагард, призвав к изменениям в европейском законодательстве.

По ее словам, европейские нормы должны гарантировать, что такие схемы не могут работать в ЕС без надежных режимов эквивалентности в других юрисдикциях и гарантий по переводу активов между европейскими и неевропейскими структурами.

"Без равных условий игры на глобальном уровне риски всегда будут искать путь наименьшего сопротивления", – подытожила глава ЕЦБ.