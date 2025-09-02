НБУ назвал четыре аргумента против включения криптовалюты в резервы
Национальный банк не поддерживает идею включения виртуальных активов в золотовалютные резервы Украины и считает ее преждевременной. Об этом первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По его словам, консультации с НБУ относительно законопроекта №13356 до его представления в Раду не проводились.
"Второе – по нашему мнению, такие изменения были бы преждевременными. Мы не планируем включать виртуальные активы в международные резервы", – сказал Николайчук.
Первый заместитель главы НБУ назвал четыре причины, почему крипта не подходит для резервов.
Во-первых, подавляющее большинство криптовалют остается высокорисковым активом, тогда как ключевым принципом управления международными резервами является безопасность. Резкие падения и всплески курсовой стоимости виртуальных активов будут негативно влиять на общий объем резервов.
Во-вторых, пока в мире не существует четкого понимания сущности, классификации виртуальных активов, а соответственно – достаточно унифицированного законодательного урегулирования операций с ними.
В-третьих, такие изменения могут подорвать процесс евроинтеграции Украины. Европейский центральный банк считает недопустимым включение криптоактивов в резервы центробанков стран ЕС.
В-четвертых, такие изменения не будут отвечать требованиям Технического меморандума в рамках программы расширенного финансирования с МВФ
- Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев ранее говорил, что парламент не планирует принимать законопроект о создании в Украине крипторезерва (№13356), потому что НБУ против.
Комментарии (0)