НБУ назвал четыре аргумента против включения криптовалюты в резервы

В Нацбанке считают преждевременной идею включения виртуальных активов в золотовалютные резервы Украины

Фото: Depositphotos

Национальный банк не поддерживает идею включения виртуальных активов в золотовалютные резервы Украины и считает ее преждевременной. Об этом первый заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, консультации с НБУ относительно законопроекта №13356 до его представления в Раду не проводились.

"Второе – по нашему мнению, такие изменения были бы преждевременными. Мы не планируем включать виртуальные активы в международные резервы", – сказал Николайчук.

Первый заместитель главы НБУ назвал четыре причины, почему крипта не подходит для резервов.

Во-первых, подавляющее большинство криптовалют остается высокорисковым активом, тогда как ключевым принципом управления международными резервами является безопасность. Резкие падения и всплески курсовой стоимости виртуальных активов будут негативно влиять на общий объем резервов.

Во-вторых, пока в мире не существует четкого понимания сущности, классификации виртуальных активов, а соответственно – достаточно унифицированного законодательного урегулирования операций с ними.

В-третьих, такие изменения могут подорвать процесс евроинтеграции Украины. Европейский центральный банк считает недопустимым включение криптоактивов в резервы центробанков стран ЕС.

В-четвертых, такие изменения не будут отвечать требованиям Технического меморандума в рамках программы расширенного финансирования с МВФ