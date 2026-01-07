Кабмин принял проект Трудового кодекса: семь основных изменений

Фото: Урядовий кур'єр

Кабинет министров на заседании 7 января принял проект Трудового кодекса Украины, который должен дать старт реформе рынка труда. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Над созданием документа команда Минэкономики работала более двух лет в партнерстве с бизнесом, профсоюзами, учеными и при участии международных партнеров.

Свириденко напомнила, что рынок труда в Украине до сих пор функционирует по Кодексу законов о труде 1971 года. За это время изменились структура экономики, форматы занятости, потребности работодателей и работников.

Новый Трудовой кодекс это учитывает и формирует понятные правила трудовых отношений, заверила она.

"Документ является одним из ключевых шагов для реализации Стратегии занятости населения до 2030 года, которую правительство также приняло сегодня во время заседания. Мы стремимся сделать рынок труда более инклюзивным и привлечь к экономической активности людей, которые сегодня часто остаются вне рынка: женщины, молодежь, ветераны, люди с инвалидностью", – заявила премьер.

Что меняется

Документ определяет восемь признаков трудовых отношений. Это поможет уменьшить правовую неопределенность и вывести занятость из тени. Предварительные оценки по детенизации рынка труда – 43 млрд грн в год. Количество типов трудовых договоров увеличивается с шести до девяти. Кодекс регулирует современные форматы работы: дистанционная, надомная, нефиксированное рабочее время. Кроме того, работник сможет заключать с работодателем несколько типов трудовых договоров. Электронные документы приравниваются к бумажным в трудовых отношениях. Прозрачный механизм определения минимальной зарплаты как месячной, так и почасовой, согласованный со стандартами ЕС. Минимальный предел будет определяться как процент от средней заработной платы, который будет устанавливать правительство. Кодекс фиксирует право на гибкие формы работы (дистанционная, работа на дому), а также дает больше возможностей родителям. Например, расширение прав обоих родителей на отпуск по уходу за ребенком: и мать, и отец смогут взять два месяца отпуска. Реформа инспекции труда: внедряется риск-ориентированный подход к проверкам. Больше возможностей для трудоустройства молодежи. В частности, кодекс внедряет отдельный механизм для безопасного сочетания обучения и первой работы – ученический трудовой договор.

Принятие кодекса также является важным шагом для дальнейшей евроинтеграции Украины. Документ предусматривает имплементацию более 30 директив ЕС, регламентов и конвенций МОТ.

Следующий шаг – рассмотрение проекта в первом чтении в Верховной Раде.