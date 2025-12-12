Министерство экономики завершило подготовку нового Трудового кодекса: каких изменений ожидать

Фото: Черкасский областной совет

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства завершило подготовку проекта нового Трудового кодекса, который готовится к внесению на рассмотрение Кабинета министров, заявила вице-премьер-министр Татьяна Бережная во время презентации проекта Стратегии занятости населения до 2030 года.

"Министерство экономики завершает подготовку проекта нового Трудового кодекса, который прошел все необходимые этапы обсуждения и согласования – с работодателями, профсоюзами, экспертным сообществом и международными партнерами", – отметила Бережная.

По ее словам, по итогам консультаций документ был доработан и сейчас готовится к внесению на рассмотрение Кабинета министров Украины, после чего он будет представлен в Верховную Раду. Бережная подчеркнула, что это важный шаг к формированию современной и понятной системы трудовых отношений в Украине.

Проект нового Трудового кодекса предусматривает:

цифровизацию ключевых процедур;

вводит прозрачный механизм определения минимальной заработной платы;

расширяет перечень видов трудовых договоров;

усиливает защиту работников, в частности представителей уязвимых групп;

внедряет основные директивы ЕС в сфере труда.

Проект также предусматривает введение понятных и единых правил для гибких форм занятости – удаленной работы, гибкого графика и неполной занятости. Он также усиливает социальную защиту работников с семейными обязанностями, ветеранов и лиц с инвалидностью, унифицирует требования к электронной фиксации условий труда и делает процедуры проверок более предсказуемыми для работодателей.

Отдельный блок изменений направлен на противодействие незадекларированному труду, регулирование современных форм занятости и упрощение взаимодействия бизнеса с органами государственного надзора.

"Новый Трудовой кодекс должен стать правовой основой для реализации проекта Стратегии занятости и реформы рынка труда "Обрій". Он сочетает европейские стандарты защиты работников с гибкостью, необходимой бизнесу, и создает предпосылки для расширения формальной занятости, повышения производительности труда и лучшей защиты прав человека в Украине, в том числе трудовых прав", – подчеркнула Дарья Марчак, заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.