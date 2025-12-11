Более 1,4 млн финансовых операций попали под финансовый мониторинг в первые три квартала 2025 года – это на 10% больше, чем в прошлом году. Банки и финансовые учреждения ежемесячно отправляют в среднем 160 000 сигналов об операциях, которые могут содержать риски отмывания денег или финансирования незаконной деятельности. Об этом сообщает Опендатабот.

Объясняем, почему под подозрение может попасть обычный перевод или разовый крупный платеж и что именно вызывает вопросы у банков. А также рассказываем о том, почему в 2025 году увеличилось количество проверок.