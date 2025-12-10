FT: ЕС заморозит российские активы бессрочно, чтобы ликвидировать угрозу вето Венгрии

Репарационный кредит для Украины потребует применения Евросоюзом чрезвычайных полномочий, предназначенных для реагирования на экономические кризисы

Виктор Орбан (Фото EPA / OLIVIER MATTHYS)

Страны Европейского Союза готовы в ускоренном темпе принять решение о "бессрочном" замораживании российских активов, чтобы не допустить вето со стороны Венгрии, пишет Financial Times.

На прошлой неделе Еврокомиссия предложила использовать до 210 млрд евро обездвиженных активов центробанка РФ для оказания финансовой помощи Украине.

Чтобы этот механизм заработал, активы должны быть заморожены бессрочно, а не на шестимесячные периоды, продление которых возможно только при единогласной поддержке всех 27 стран ЕС.

Венгрия выступает против любой новой помощи Украине и постоянно угрожает наложить вето на продление санкций.

Чтобы устранить риск отмены санкций, Еврокомиссия предложила применить чрезвычайные полномочия, предназначенные для реагирования на экономические кризисы, и ввести санкции на активы бессрочно.

Механизм, предусмотренный статьей 122 Договора о ЕС, позволяет принимать решения простым большинством, минуя возможные вето.

Фиксация санкций также даст сигнал Вашингтону, у которого были свои планы на российские активы.

Проект решения по репарационному кредиту для Украины Евросоюз планирует вынести на рассмотрение саммита 18-19 декабря.