Турция будет настаивать на безопасности Черного моря на саммите по Украине в Париже
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил стратегический приоритет поддержки безопасности в Черном море на саммите по Украине в Париже. Об этом сообщило источник в МИД Турции агентству Reuters.
Президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу "Коалиции решительных". В группу, возглавляемую Великобританией и Францией, входят более 30 стран.
Министр иностранных дел Турции Фидан будет присутствовать на встрече и повторит позицию Турции о необходимости ориентированных на исход шагов по прекращению войны.
Он укажет на конкретные результаты трех предварительных раундов прямых переговоров между украинскими и российскими чиновниками в Стамбуле, включая обмен пленными.
"Фидан заявит, что Турция рассматривает поддержку безопасности в Черном море как стратегический приоритет и что она напоминает всем сторонам о своей позиции по этому вопросу", – сообщил источник.
За последние недели Турция стала свидетелем того, как ряд беспилотников ворвался в ее воздушное пространство. Один из них был сбит вблизи столицы страны, Анкары.
- 13 декабря, российский беспилотник атаковал турецкое судно, направлявшееся в Египет с подсолнечным маслом на борту, ударив прямо в рубку корабля.
- 25 декабря пресс-секретарь Минобороны Турции контрадмирал Зеки Актюрк прокомментировал недавние инциденты с обнаружением и уничтожением БПЛА в стране, назвав малые низковысотные дроны угрозой нового поколения для систем противовоздушной обороны
