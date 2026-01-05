Турция будет настаивать на безопасности Черного моря на саммите по Украине в Париже

Фото: Epa Mahammed Al-Rifai

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан отметил стратегический приоритет поддержки безопасности в Черном море на саммите по Украине в Париже. Об этом сообщило источник в МИД Турции агентству Reuters.

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу "Коалиции решительных". В группу, возглавляемую Великобританией и Францией, входят более 30 стран.

Министр иностранных дел Турции Фидан будет присутствовать на встрече и повторит позицию Турции о необходимости ориентированных на исход шагов по прекращению войны.

Он укажет на конкретные результаты трех предварительных раундов прямых переговоров между украинскими и российскими чиновниками в Стамбуле, включая обмен пленными.

"Фидан заявит, что Турция рассматривает поддержку безопасности в Черном море как стратегический приоритет и что она напоминает всем сторонам о своей позиции по этому вопросу", – сообщил источник.

За последние недели Турция стала свидетелем того, как ряд беспилотников ворвался в ее воздушное пространство. Один из них был сбит вблизи столицы страны, Анкары.