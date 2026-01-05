Туреччина наполягатиме на безпеці Чорного моря на саміті щодо України в Парижі

Фото: EPA / Mahammed Al-Rifai

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан наголосить на стратегічному пріоритеті підтримки безпеки в Чорному морі на саміті щодо України в Парижі. Про це повідомило джерело в МЗС Туреччини агенству Reuters.

Президент Франції Емманюель Макрон скликав зустріч "Коаліції рішучих". До групи, очолюваної Великою Британією та Францією, належать понад 30 країн.

Міністр закордонних справ Туреччини Фідан буде присутній на зустрічі та повторить позицію Туреччини щодо необхідності орієнтованих на результат кроків для припинення війни.

Він вкаже на конкретні результати трьох попередніх раундів прямих переговорів між українськими та російськими посадовцями у Стамбулі, включно з обміном полоненими.

"Фідан заявить, що Туреччина розглядає підтримку безпеки в Чорному морі як стратегічний пріоритет і що вона нагадує всім сторонам про свою позицію з цього питання", – повідомило джерело.

За останні тижні Туреччина стала свідком того, як низка безпілотників увірвалася в її повітряний простір. Один з них було збито поблизу столиці країни, Анкари.