В Британии настроены оптимистично: сделка о финансировании Украины возможна уже вскоре

Фото: EPA / Tolga Akmen

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что соглашение о предоставлении Украине финансовой помощи за счет российских замороженных активов вскоре будет принято, несмотря на все препятствия, сообщила газета The Times.

В понедельник, 8 декабря, Стармер принимал в Лондоне президента Владимира Зеленского, а также лидеров Франции и Германии, чтобы обсудить последние мирные предложения США и европейские усилия, направленные на разблокирование российских средств, замороженных на счетах в европейских банках. Они могут быть использованы как для поддержки обороны Украины, так и для финансирования восстановления в случае заключения мирного соглашения, говорится в публикации.

После встречи высокопоставленные правительственные источники в Великобритании выразили оптимизм и предположили, что соглашение будет заключено уже на этой или следующей неделе. Из общей суммы (The Times пишет о 100 млрд фунтов, или примерно 115 млрд евро) около 8 млрд фунтов хранятся на счетах в банках Великобритании.

Эти средства, замороженные с начала полномасштабного вторжения, рассматриваются как один из немногих рычагов, которые есть у Европы в мирных переговорах, чтобы не допустить навязывания Украине невыгодных условий соглашения со стороны Вашингтона.

Представитель правительства Великобритании заявил: "Мы надеемся, что соглашение будет заключено уже на следующей неделе или около того".

Официальный представитель Даунинг-стрит сообщил после встречи, что четверо лидеров "обсудили позитивный прогресс, достигнутый в использовании замороженных российских суверенных активов для поддержки восстановления Украины".