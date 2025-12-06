Финансовая помощь Украине. Бельгия блокирует план А, Венгрия – план Б
Канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не удалось убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера позволить предоставить Украине репарационный кредит с использованием замороженных в Бельгии российских активов, сообщило агентство Belga.
После встречи фон дер Ляйен назвала трехсторонние переговоры "конструктивным обменом мнениями" и подчеркнула, что поддержка Украины является ключевой для европейской безопасности. Она также признала уязвимость Бельгии, отметив, что страна не должна оставаться один на один с непропорциональными рисками, если Россия подаст иски или потребует компенсации.
Мерц повторил эту мысль в комментариях немецким медиа.
"Я очень серьезно отношусь к беспокойству и возражениям бельгийского премьера. Я не хочу навязывать ему свое мнение. Я хочу убедить его, что предложенный нами путь является правильным", – сказал он.
Германия готова предоставить гарантии на 25% суммы, чтобы убедить Бельгию разморозить миллиарды в пользу Украины. Но де Вевер хочет более широких гарантий от всех стран ЕС, чтобы Бельгия была полностью застрахована от рисков.
Бельгийское правительство выступает за то, чтобы предоставить в помощь Украине общий европейский заем, который де Вевер в пятницу назвал "самым простым и дешевым" вариантом.
Но такой подход требует единогласной поддержки всех 27 государств-членов, тогда как план комиссии по использованию российских активов требует лишь квалифицированного большинства.
По данным Politico, Венгрия в пятницу официально отвергла предложение по выпуску евробондов для Украины.
- План Европейской комиссии предусматривает предоставление Украине до 2030 года 50 млрд евро для макрофинансовой помощи (еще 45 млрд евро были ранее зарезервированы для поддержки предыдущей инициативы ERA Loans) и 115 млрд евро – для поддержки оборонно-промышленного потенциала Украины.
