Фінансова допомога Україні. Бельгія блокує план А, Угорщина – план Б

Менше ніж за два тижні до саміту ЄС жоден із варіантів допомоги Україні не має повної підтримки

Барт де Вевер (Фото: EPA / Olivier Matthys)

Канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу і президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн не вдалося переконати прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера дозволити надати Україні репараційний кредит з використанням заморожених у Бельгії російських активів, повідомило агентство Belga.

Після зустрічі фон дер Ляєн назвала тристоронні перемовини "конструктивним обміном думками" і підкреслила, що підтримка України є ключовою для європейської безпеки. Вона також визнала вразливість Бельгії, зазначивши, що країна не має залишатися сам на сам із непропорційними ризиками, якщо Росія подасть позови чи вимагатиме компенсації.

Мерц повторив цю думку у коментарях німецьким медіа.

"Я дуже серйозно ставлюся до занепокоєнь і заперечень бельгійського прем'єра. Я не хочу нав'язувати йому свою думку. Я хочу переконати його, що запропонований нами шлях є правильним", – сказав він.

Німеччина готова надати гарантії на 25% суми, щоб переконати Бельгію розморозити мільярди на користь України. Але де Вевер хоче ширших гарантій від усіх країн ЄС, щоб Бельгія була повністю застрахована від ризиків.

Бельгійський уряд виступає за те, щоб надати допомогу Україні спільну європейську позику, яку де Вевер у п’ятницю назвав "найпростішим і найдешевшим" варіантом.

Але такий підхід потребує одностайної підтримки всіх 27 держав-членів, тоді як план комісії щодо використання російських активів потребує лише кваліфікованої більшості.

За даними Politico, Угорщина в п'ятницю офіційно відкинула пропозицію щодо випуску євробондів для України.