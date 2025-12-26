Україна отримала майже $200 млн від Світового банку під гарантії Японії: куди спрямують гроші

Залучені під гарантії Японії гроші спрямовано на посилення стійкості публічних фінансів, зазначили у Мінфіні

Фото пресслужби НБУ

Україна у грудні отримала $196,3 млн пільгового фінансування від Світового банку під гарантії Японії через фонд ADVANCE Ukraine. Про це повідомила пресслужба Мінфіну України.

Кошти залучено за проєктом SURGE ("Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління"). Гроші надійшли до загального фонду держбюджету, їх спрямовано на посилення стійкості публічних фінансів, зазначили у міністерстві.

Для отримання чергового фінансування Україна виконала низку умов, зокрема:

понад 300 громад отримали додаткові гранти після впровадження оновлених критеріїв і процедур розподілу ресурсів;

щонайменше 400 громад інтегрували гендерну інформацію до середньострокових бюджетних планів і оприлюднили відповідні документи;

підготовлено щонайменше 50 фахівців центральних органів виконавчої влади з питань управління публічними інвестиціями за новими процедурами, зокрема з інтеграції кліматичних аспектів у процес ухвалення рішень;

Державна податкова служба розробила розпорядчі акти щодо затвердження методологічних документів у межах експериментального проєкту з управління податковими ризиками.

Проєкт SURGE реалізують в Україні з кінця 2024 року. Світовий банк уже уклав з Україною угод на понад $1 млрд у межах програми, включно з $10 млн гранту на впровадження інституційних реформ.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що за понад рік реалізації проєкту до держбюджету надійшло понад $876 млн.

