Світовий банк вперше інвестує в страховий ринок України: купить частку в Княжій і USG

Міжнародна фінансова корпорація увійде в акціонерний капітал двох українських СК

Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до групи Світового банку, оголосила про інвестування в акціонерний капітал двох українських страхових компаній – "Княжа" та Українська страхова група (USG). Про це повідомляється на сайті IFC.

Обидва страховики входять до десятки найбільших в Україні й належать до Vienna Insurance Group. IFC купить 20% акцій у кожній компанії.

"Інвестиції допоможуть забезпечити безперервність бізнесової діяльності, розширять доступ до страхових продуктів та зміцнять страховий ринок України в умовах російського вторгнення", – заявила IFC.

Це перша інвестиція IFC в капітал українських страхових компаній.

За останні п'ять років кількість страхових компаній в Україні зменшилася в три з половиною рази, але водночас активи ринку зросли на 42%.

За словами голови НБУ Андрія Пишного, у 2025 році частка страхових послуг в ВВП почала зростати, зламавши тренд попередніх років на скорочення. Станом на 1 жовтня показник проникнення становить 0,84% ВВП.