Всемирный банк впервые инвестирует в страховой рынок Украины: купит долю в Княжей и USG

Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в группу Всемирного банка, объявила об инвестировании в акционерный капитал двух украинских страховых компаний – "Княжа" и Украинская страховая группа (USG). Об этом сообщается на сайте IFC.

Оба страховщика входят в десятку крупнейших в Украине и относятся к Vienna Insurance Group. IFC купит 20% акций в каждой компании.

"Инвестиции помогут обеспечить непрерывность бизнес-деятельности, расширят доступ к страховым продуктам и укрепят страховой рынок Украины в условиях российского вторжения", – заявила IFC.

Это первая инвестиция IFC в капитал украинских страховых компаний.

За последние пять лет количество страховых компаний в Украине уменьшилось в три с половиной раза, но при этом активы рынка выросли на 42%.

По словам главы НБУ Андрея Пышного, в 2025 году доля страховых услуг в ВВП начала расти, сломав тренд предыдущих лет на сокращение. По состоянию на 1 октября показатель проникновения составляет 0,84% ВВП.