Топ украинских страховиков по прибыли в 2024 году. Сколько заработали и что с рынком
Анастасия Ищенко
Корреспондент, раздел "Финансы" LIGA.net
Назарий Присяжнюк
Редактор по работе с данными
Сколько заработали страховые компании, оказавшиеся в топе по прибыли и что в целом влияло на страховой рынок в 2024 году – разбиралась LIGA.net
На первом месте по прибыли в 2024 году была страховая компания МетЛайф (принадлежит международной American Life Insurance Company), получившая более 1 млрд грн. Далее компании АРКС (входит в состав канадской страховой группы Fairfax Financial Holding) и УНИКА (входит в европейскую UNIQA Insurance Group) с доходами в 455 и 433 млн грн соответственно.
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