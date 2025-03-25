Скільки заробили страхові компанії, хто опинився в топі за прибутком та що загалом впливало на страховий ринок у 2024 році – розбиралася LIGA.net

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На першому місці за прибутком у 2024 році була страхова компанія МетЛайф (належить міжнародній American Life Insurance Company), яка отримала понад 1 млрд грн. Далі – компанії АРКС (входить до складу канадської страхової групи Fairfax Financial Holding) та УНІКА (входить до європейської UNIQA Insurance Group) з прибутками у 455 та 433 млн грн відповідно.