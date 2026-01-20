Офіційний курс євро на 21 січня знову оновив історичний рекорд в Україні
Фото: depositphotos.com

Курс гривні до євро оновив рекорд в Україні. Про це свідчать дані Нацбанку України.

На 21 січня регулятор встановив курс 50,7219 грн/євро. Попередній рекорд було зафіксовано 13 січня – 50,5264 грн/євро.

Офіційний курс євро на 21 січня знову оновив історичний рекорд в Україні
Динаміка курсу гривні до євро. Інфографіка: НБУ

Курс гривні до долара США на 21 січня встановлено на рівні 43,2522 грн/$. Рекордне значення було зафіксоване 19 січня – 43,4130 грн/$.

  • За даними НБУ, через значний сезонний попит у грудні йому довелося збільшити чистий продаж валюти в 1,7 раза проти листопада. Він пов'язує його з активізацією бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року.
  • Попри це, Україна зараз має найбільші у своїй історії резерви. Станом на 1 січня вони перевищували $57 млрд.
Читайте також
Яким буде 2026 рік: Інфляція, курс валют та допомога партнерів
курс гривніНБУкурс євроєвро