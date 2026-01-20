Офіційний курс євро на 21 січня знову оновив історичний рекорд в Україні
Олена Кравченко
Редакторка новин LIGA.net
Курс гривні до євро оновив рекорд в Україні. Про це свідчать дані Нацбанку України.
На 21 січня регулятор встановив курс 50,7219 грн/євро. Попередній рекорд було зафіксовано 13 січня – 50,5264 грн/євро.
Курс гривні до долара США на 21 січня встановлено на рівні 43,2522 грн/$. Рекордне значення було зафіксоване 19 січня – 43,4130 грн/$.
- За даними НБУ, через значний сезонний попит у грудні йому довелося збільшити чистий продаж валюти в 1,7 раза проти листопада. Він пов'язує його з активізацією бюджетних видатків та операцій бізнесу наприкінці року.
- Попри це, Україна зараз має найбільші у своїй історії резерви. Станом на 1 січня вони перевищували $57 млрд.
