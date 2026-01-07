Міжнародні резерви України зросли на 31% за рік. Це рекорд за всю історію незалежності
Упродовж 2025 року міжнародні резерви зросли на 30,8% – до $57,3 млрд. Це найвищий показник за всю історію незалежної України, повідомив Національний банк.
У грудні міжнародні резерви зросли на 4,6% порівняно з листопадом 2025 року, коли було зафіксовано попередній рекорд – $54,75 млрд.
Такій динаміці сприяли надходження від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.
Минулого року Україна отримала найпотужнішу світову фінансову підтримку за часів повномасштабної війни – 52,4 млрд.
Найбільша фінансова допомога надійшла:
→ від Європейського Союзу – $32,7 млрд;
→ через рахунки Світового банку – $13,2 млрд;
→ від Канади – $3,4 млрд;
→ від МВФ – $0,9 млрд;
→ від Банку розвитку Ради Європи – $0,2 млрд.
Також Україна отримала $2 млрд відповідно до угоди між Україною та Великою Британією в межах ERA.
Ці кошти не були зараховані до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.
Крім того, у 2025 році Україна отримала понад $3,3 млрд завдяки розміщенню валютних ОВДП. Це разом із міжнародною допомогою дало змогу:
→ компенсувати виплати країни за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті ($6,8 млрд) та виплати Міжнародному валютному фонду ($3,2 млрд);
→ компенсувати чисті інтервенції НБУ з продажу валюти ($36,2 млрд), що здійснювалися для компенсації структурного дефіциту на валютному ринку та згладжування надмірних курсових коливань;
→ наростити міжнародні резерви до історично рекордного рівня, що є достатнім, щоб і надалі підтримувати курсову стійкість.
За оцінками НБУ, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,9 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для збереження стійкості валютного ринку України.
У 2026 році Україна розраховує отримати понад $45 млрд від міжнародних партнерів.
"Це наш запас міцності для безперебійного фінансування потреб країни на оборону і відбудову, збереження стійкості валютного ринку", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.
- Україна і далі отримуватиме фінансову допомогу від ЄС у 2026-2027 роках, яку треба буде повернути лише після виплати Росією компенсацій. Надання кредиту в розмірі 90 млрд євро Україна розглядає як проміжне рішення і продовжить добиватися репараційного кредиту.
Коментарі (0)